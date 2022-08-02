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2 августа, 07:43

Пушилин: В ДНР находится более 3,5 тысячи украинских военнопленных

Более 3,5 тысячи украинских военнопленных содержится в ДНР. Такую цифру в беседе с RT назвал глава республики Денис Пушилин.

"Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений — или нет информации по совершённым ими преступлениям",  рассказал он.

Пушилин подчеркнул, что непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

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Ранее Пушилин рассказывал, что те украинские военные, кому на данный момент уже предъявили обвинения в преступлениях, автоматически отстранены от участия в обменах пленными. По всем бойцам ВСУ, которые сейчас находятся в плену, проводится "детальное и глубокое расследование".

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова

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