ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 07:43

Пушилин: В ДНР находится более 3,5 тысячи украинских военнопленных

Более 3,5 тысячи украинских военнопленных содержится в ДНР. Такую цифру в беседе с RT назвал глава республики Денис Пушилин.

"Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений — или нет информации по совершённым ими преступлениям",  рассказал он.

Пушилин подчеркнул, что непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

Пленный украинский военный обвинил Зеленского в трагедии в Еленовке
Пленный украинский военный обвинил Зеленского в трагедии в Еленовке

Ранее Пушилин рассказывал, что те украинские военные, кому на данный момент уже предъявили обвинения в преступлениях, автоматически отстранены от участия в обменах пленными. По всем бойцам ВСУ, которые сейчас находятся в плену, проводится "детальное и глубокое расследование".

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Донбасс
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar