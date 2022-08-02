"Политическая импотенция": Сенатор напомнил о решительности Путина, высмеяв угрозы Китая в адрес США

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов оценил вероятность эскалации напряжённости между США и Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Это политическая импотенция. И это всё в рамках Конфуция — китайцы готовы смотреть со стороны, как дерутся два тигра, не приближаясь к этой схватке. Вот сегодня они продемонстрировали как раз эту позицию", — заявил политик в беседе с Лайфом.

По его словам, властям Китая явно не хватило политической воли, чтобы реализовать предупреждения жёсткого геополитического плана, которые были озвучены ранее. И это, конечно, очень сильно ударит по имиджу их лидера, считает Морозов.

"То есть заявления одни, а делами просто не подкреплены никакими. Это подрыв колоссальный личного авторитета, снижение такого общественного мнения в отношении готовности национальной армии Китая. Поэтому, я полагаю, что в сегодняшнем глобальном мире есть только один [президент РФ Владимир] Путин", — добавил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил о заявлении российского лидера от 2015 года, когда тот призвал объединяться против международного терроризма. При этом Путин отметил, что в случае, если другие главы государств его не поддержат, то он готов идти один. И уже на следующее утро были совершены удары по позициям ИГИЛ*, от которых "содрогнулись даже горы, стоящие за тысячи километров", отметил Морозов.

"Мы помним, что происходило в 2014 году на Майдане. Президент России принял решение поддержать Крым, и было всё сделано независимо от позиции США, ЕС, НАТО — Путин сказал, и он сделал. Си Цзиньпин сказал, и ничего не произошло", — заключил сенатор.

Напомним, самолёт Нэнси Пелоси, за передвижениями которого следили сотни тысяч человек по всему миру, всё-таки приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. При этом официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя ранее грозил "серьёзными последствиями". Также Минобороны сообщило о полной боеготовности армии.