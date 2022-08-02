Слуцкий указал на лицемерие США из-за "непонимания" реакции КНР на визит Пелоси

Власти США прекрасно понимали, что визит спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань — это провокация. Но они делали вид, что не видят причин недовольства Пекина. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций. И реакция Белого дома, не увидевшего "причин для эскалации" в её прилёте в Тайбэй, говорит об игнорировании позиции Китая, который не давал согласия на подобную поездку", — пояснил он.