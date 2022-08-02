Слуцкий указал на лицемерие США из-за "непонимания" реакции КНР на визит Пелоси
Слуцкий назвал "провокацией из провокаций" визит Пелоси на Тайвань
Власти США прекрасно понимали, что визит спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань — это провокация. Но они делали вид, что не видят причин недовольства Пекина. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций. И реакция Белого дома, не увидевшего "причин для эскалации" в её прилёте в Тайбэй, говорит об игнорировании позиции Китая, который не давал согласия на подобную поездку", — пояснил он.
Ранее МИД Китая выразил решительный протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань. В ведомстве подчеркнули, что этот визит серьёзно повлиял на отношения между Пекином и Вашингтоном, а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за "независимость Тайваня".
ТАСС / Новодережкин Антон