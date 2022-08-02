В офисе Зеленского раскритиковали Германию за блокирование миллиардной помощи Киеву

Германия блокирует выделение Украине финансовой помощи от ЕС. С таким заявлением выступил на брифинге замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

"Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения ещё восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", — уточнил чиновник.