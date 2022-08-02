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2 августа, 17:10

В офисе Зеленского раскритиковали Германию за блокирование миллиардной помощи Киеву

Украина обвинила Германию в блокировании 8 млрд евро помощи

Германия блокирует выделение Украине финансовой помощи от ЕС. С таким заявлением выступил на брифинге замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

"Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения ещё восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", — уточнил чиновник.

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Напомним, что в мае Германия пообещала Украине один миллиард евро грантовой помощи. Однако 10 июля заблокировала пакет помощи для Киева на девять миллиардов евро. Чуть позже глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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