Шольц собрался лично осмотреть турбину для "Северного потока", которая застряла в Германии
N-tv: Турбина для "Северного потока" до сих пор в Германии, завтра её осмотрит Шольц
Отремонтированная турбина для газопровода "Северный поток" до сих пор находится в Германии, завтра, 3 августа, её собирается лично осмотреть канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Предполагается, что Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где осмотрит турбину, которая, по заявлению компании, "готова к дальнейшей транспортировке в Россию".
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, на фоне того как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance