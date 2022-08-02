США расширили санкции против России

США расширили санкционный список против России, включив в него 13 физических и 36 юридических лиц. Об этом сообщает американский Минфин.

Так, в перечень попали фонд, институт и технопарк "Сколково", Магнитогорский металлургический комбинат и его владелец Виктор Рашников, бывший совладелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, совладелец "ФосАгро" Андрей Гурьев. Также в списке — глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.