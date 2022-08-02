США внесли в список нарушителей ещё 25 самолётов российских авиакомпаний

Власти США включили 25 самолётов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в реестр нарушителей экспортного контроля. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. В списке оказались борта, которые находятся на балансе S7, Red Wings, Nordwind, I-Fly и Yamal Airlines.

"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", — приводит пресс-служба ведомства комментарий министра торговли США Джины Раймондо.