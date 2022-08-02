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2 августа, 16:35

США внесли в список нарушителей ещё 25 самолётов российских авиакомпаний

Минторг США внёс 25 самолётов российских компаний в реестр нарушителей мер экспортного контроля

Власти США включили 25 самолётов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в реестр нарушителей экспортного контроля. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. В списке оказались борта, которые находятся на балансе S7, Red Wings, Nordwind, I-Fly и Yamal Airlines.

"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", — приводит пресс-служба ведомства комментарий министра торговли США Джины Раймондо.

Напомним, что ещё в марте власти США запретили обслуживать около ста самолётов, перелёты которых в Россию были зафиксированы после введения антироссийских санкций.

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Ранее стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Лайф также сообщал, что российская компания BBS Flight Support разрабатывает своё ПО для диспетчеров и штурманов самолётов. По замыслу разработчиков, отечественное программное обеспечение должно снизить расходы перевозчиков.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Алексей Берковиц

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