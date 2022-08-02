США внесли в список нарушителей ещё 25 самолётов российских авиакомпаний
Минторг США внёс 25 самолётов российских компаний в реестр нарушителей мер экспортного контроля
Власти США включили 25 самолётов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в реестр нарушителей экспортного контроля. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. В списке оказались борта, которые находятся на балансе S7, Red Wings, Nordwind, I-Fly и Yamal Airlines.
"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", — приводит пресс-служба ведомства комментарий министра торговли США Джины Раймондо.
Напомним, что ещё в марте власти США запретили обслуживать около ста самолётов, перелёты которых в Россию были зафиксированы после введения антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Лайф также сообщал, что российская компания BBS Flight Support разрабатывает своё ПО для диспетчеров и штурманов самолётов. По замыслу разработчиков, отечественное программное обеспечение должно снизить расходы перевозчиков.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова