КНР проведёт учебные стрельбы и пуски неядерных ракет вблизи Тайваня
Китайские военные проведут учебные стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, а также произведут пуски ракет с неядерной боевой частью. Об этом сообщила газета Global Times.
"Восточная зона боевого командования начиная с вечера вторника проведёт совместные операции в районе Тайваня с участием морских и воздушных сил к северу, юго-западу и юго-востоку от острова, стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе и осуществит учебные пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня", — цитирует издание официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК.
Как сообщал Лайф, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия её на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Самолёт, на борту которого находилась Пелоси, всё-таки приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэе в 17:45 (по Москве), в связи с чем в МИД КНР выразили решительный протест, заявив, что подобные действия США нарушают принцип "одного Китая".
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