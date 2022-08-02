КНР проведёт учебные стрельбы и пуски неядерных ракет вблизи Тайваня

Китайские военные проведут учебные стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе, а также произведут пуски ракет с неядерной боевой частью. Об этом сообщила газета Global Times.

"Восточная зона боевого командования начиная с вечера вторника проведёт совместные операции в районе Тайваня с участием морских и воздушных сил к северу, юго-западу и юго-востоку от острова, стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе и осуществит учебные пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня", — цитирует издание официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК.