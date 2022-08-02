"Пугали бедную бабусю истребителями": Кадыров высказался в защиту прибывшей на Тайвань Пелоси

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожалел спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая прибыла на Тайвань. По его словам, можно было обойтись без громких заявлений и "спокойно дать прилететь бедной старушке".

"Ну и зачем было столько нагонять жути, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить. Так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями", — написал он в своём телеграм-канале.