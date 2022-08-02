"Пугали бедную бабусю истребителями": Кадыров высказался в защиту прибывшей на Тайвань Пелоси
Глава Чечни Кадыров пожалел прибывшую на Тайвань Пелоси
Глава Чечни Рамзан Кадыров пожалел спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая прибыла на Тайвань. По его словам, можно было обойтись без громких заявлений и "спокойно дать прилететь бедной старушке".
"Ну и зачем было столько нагонять жути, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить. Так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями", — написал он в своём телеграм-канале.
Лайф напоминает, что 2 августа самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии. За ним пристально следили онлайн несколько сотен тысяч человек. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня, хотя официально страна не заявлялась в качестве одного из пунктов остановки в рамках азиатского турне политика. Однако около шести часов вечера по мск самолёт с нею всё же совершил посадку в международном аэропорту Тайбэя. МИД Китая в связи с этим выразил решительный протест.
ТАСС / Елена Афонина