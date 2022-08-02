Пелоси заявила, что США поддерживают демократию на Тайване

Визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не противоречит политике Штатов в отношении Китая. Такое заявление она опубликовала по прибытии в Тайбэй. Более того, Пелоси подчеркнула, что её визит на Тайвань свидетельствует о поддержке Штатами местной демократии.

"Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на "Законе об отношениях с Тайванем" 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво", — подчеркнула Пелоси.