Пелоси заявила, что США поддерживают демократию на Тайване
Пелоси заявила, что её визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая
Визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не противоречит политике Штатов в отношении Китая. Такое заявление она опубликовала по прибытии в Тайбэй. Более того, Пелоси подчеркнула, что её визит на Тайвань свидетельствует о поддержке Штатами местной демократии.
"Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на "Законе об отношениях с Тайванем" 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво", — подчеркнула Пелоси.
Ранее журналист и политолог Юрий Светов назвал истинную цель поездки Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, Пелоси, хочет таким образом набрать политические очки перед предстоящими выборами в Сенат.
Лайф напоминает, что сегодня, 2 августа, около 11:00 мск самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следили онлайн несколько сотен тысяч человек. Причём до конца было неизвестно, была ли сама политик на борту лайнера. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня. В официальных заявлениях страна не указывалась в качестве одной из точек маршрута Пелоси в рамках азиатского турне, однако в 17:45 самолёт с нею всё же приземлился в аэропорту Тайбэя.
Twitter / Reuters