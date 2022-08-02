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2 августа, 15:22

"Съев врага, получаешь его силу": Психотерапевт не исключил, что людоедство среди азовцев связано с оккультизмом

Психотерапевт Шуров назвал оккультизмом людоедство в рядах нацбатальона "Азов"

История знает примеры, когда во время длительной блокады или в условиях страшного голода начиналось людоедство, но в ситуации с "Азовом"* такой нужды не было, поэтому заниматься подобными вещами могли только психически ненормальные. Об этом Лайфу рассказал психотерапевт Василий Шуров, комментируя каннибализм в рядах нацистов Украины.

"Психопаты и садисты — это самые мягкие характеристики для людей, которые туда (в нацбатальон "Азов". — Прим. Лайфа) отбирались. Мы знаем, что это уголовники, насильники, убийцы, военные преступники, которые практиковали пытки, употребляли наркотики, считали себя высшей расой, которой всё дозволено", — сказал он.

Специалист предположил, что, возможно, это был какой-то оккультизм, языческий культ, вера, что, съев врага, ты получишь его силу. И это замешивалось на наркотиках и спецподготовке убивать, подчеркнул Шуров. Ведь наркоман — это человек, способный на всё, запрещённые вещества очень сильно размывают границы дозволенного, добавил специалист.

Верховный суд РФ признал батальон "Азов" террористической организацией

Верховный суд РФ признал батальон "Азов" террористической организацией

Напомним, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, ссылаясь на показания одного из боевиков, рассказал, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ольга Годуненко

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