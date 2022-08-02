"Съев врага, получаешь его силу": Психотерапевт не исключил, что людоедство среди азовцев связано с оккультизмом

История знает примеры, когда во время длительной блокады или в условиях страшного голода начиналось людоедство, но в ситуации с "Азовом"* такой нужды не было, поэтому заниматься подобными вещами могли только психически ненормальные. Об этом Лайфу рассказал психотерапевт Василий Шуров, комментируя каннибализм в рядах нацистов Украины.

"Психопаты и садисты — это самые мягкие характеристики для людей, которые туда (в нацбатальон "Азов". — Прим. Лайфа) отбирались. Мы знаем, что это уголовники, насильники, убийцы, военные преступники, которые практиковали пытки, употребляли наркотики, считали себя высшей расой, которой всё дозволено", — сказал он.

Специалист предположил, что, возможно, это был какой-то оккультизм, языческий культ, вера, что, съев врага, ты получишь его силу. И это замешивалось на наркотиках и спецподготовке убивать, подчеркнул Шуров. Ведь наркоман — это человек, способный на всё, запрещённые вещества очень сильно размывают границы дозволенного, добавил специалист.

Напомним, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, ссылаясь на показания одного из боевиков, рассказал, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство.