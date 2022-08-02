Россиянам объяснили, почему кормление уток может закончиться гибелью птиц

Летом не следует подкармливать уток, так как в это время года у птиц достаточно пищи в природе, что для них гораздо полезнее. Об этом рассказала орнитолог Наталья Иовченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Она подчеркнула, что молодые пернатые должны научиться сами добывать корм, а хлебные угощения лишают их природных навыков. По словам специалиста, необдуманная подкормка может обернуться для птиц гибелью. К тому же хлебные крошки загрязняют водоём, лишая уток комфортных мест обитания.

Иовченко отметила, что даровая пища привлекает и более агрессивных птиц, которые тут же включаются в борьбу за территорию. Впрочем, в зимний период не возбраняется подкармливать уток комбикормом, сказала орнитолог.