Россиянам объяснили, почему кормление уток может закончиться гибелью птиц
Орнитолог Иовченко посоветовала не кормить уток из-за их возможной гибели
Летом не следует подкармливать уток, так как в это время года у птиц достаточно пищи в природе, что для них гораздо полезнее. Об этом рассказала орнитолог Наталья Иовченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Она подчеркнула, что молодые пернатые должны научиться сами добывать корм, а хлебные угощения лишают их природных навыков. По словам специалиста, необдуманная подкормка может обернуться для птиц гибелью. К тому же хлебные крошки загрязняют водоём, лишая уток комфортных мест обитания.
Иовченко отметила, что даровая пища привлекает и более агрессивных птиц, которые тут же включаются в борьбу за территорию. Впрочем, в зимний период не возбраняется подкармливать уток комбикормом, сказала орнитолог.
Как писал Лайф, утки переносят личинки плоских червей, которые вызывают у людей зуд и раздражение кожи. Именно поэтому купаться и заходить в водоёмы, в которых плавают эти пернатые, не рекомендуется.
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