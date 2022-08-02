Россиян успокоили насчёт полётов российских авиакомпаний над Тайванем
ТАСС: Российские авиакомпании не осуществляют полёты в небе над Тайванем
Российские авиакомпании не осуществляют полётов в воздушном пространстве Тайваня. Об этом ТАСС сообщил источник в авиавластях страны.
"Авиакомпании РФ не осуществляют полёты в воздушном пространстве около Тайваня", — сообщил собеседник агентства.
Лайф напоминает, сегодня, 2 августа, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следили онлайн несколько сотен тысяч человек. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня. Официально страны не было в списке азиатского турне политика, однако в 17:45 самолёт с ней всё же приземлился в аэропорту Тайбэя.
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