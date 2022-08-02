В Генконсульстве КНР обвинили США в нарушении принципа одного Китая
Тайвань — это неотъемлемая часть Китая с древних времён, разногласия региона с Пекином являются внутренним делом страны. Поэтому попытки США раскачать ситуацию совершенно недопустимы, рассказала генконсул КНР Ван Вэньли в беседе с "Петербургским дневником".
"Это серьёзное нарушение принципа одного Китая и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, серьёзное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, а также грубое нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе", — пояснила она.
По её словам, причина напряжённости в регионе коренится в отказе правящей Демократической прогрессивной партии в признании принципа одного Китая, когда обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР. Чтобы прогнуть Пекин и остановить в развитии, Вашингтон поощряет движение "независимого Тайваня", подчеркнула дипломат.
Визит в регион спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси — это попытка довести конфликт до статуса горячей точки. Штаты уже устроили разлад в Европе, теперь взялись за Азию, напомнила Вэньли. Она уверена, что действия американской стороны угрожают спокойствию Тайваня и это понимают здравомыслящие жители острова. Китай обязательно примет меры в ответ на подобные шаги США, заключила генконсул.
Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.
Shutterstock