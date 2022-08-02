В Генконсульстве КНР обвинили США в нарушении принципа одного Китая

Тайвань — это неотъемлемая часть Китая с древних времён, разногласия региона с Пекином являются внутренним делом страны. Поэтому попытки США раскачать ситуацию совершенно недопустимы, рассказала генконсул КНР Ван Вэньли в беседе с "Петербургским дневником".

"Это серьёзное нарушение принципа одного Китая и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, серьёзное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, а также грубое нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе", — пояснила она.

По её словам, причина напряжённости в регионе коренится в отказе правящей Демократической прогрессивной партии в признании принципа одного Китая, когда обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР. Чтобы прогнуть Пекин и остановить в развитии, Вашингтон поощряет движение "независимого Тайваня", подчеркнула дипломат.