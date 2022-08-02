CGTN: Китайские истребители Су-35 отправились в Тайваньский пролив

Истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая отправились в Тайваньский пролив, над которым приступил к снижению военный самолёт со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN . Других подробностей пока нет.

Как уже сообщал Лайф, посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.