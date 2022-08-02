"Самая безответственная администрация": Экс-полковник предрёк США поражение в прямом конфликте с КНР
Экс-полковник Макгрегор: США не смогут победить КНР в случае обострения ситуации с Тайванем
США не смогут одержать победу в случае вооружённого столкновения с Китаем на территории Тайваня. Администрация американского президента Джо Байдена идёт на провокации, не отдавая себе отчёта в степени серьёзности ситуации. Об этом заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
Экс-полковник оценил шансы США в вооружённом столкновении с Китаем. Видео © t.me / Пул N3
"Это самая бессмысленная и безответственная администрация США на моей памяти. Пекин не позволит Тайваню превратиться в гарнизонное государство для американских или японских вооружённых сил. Мы к этому не готовы. Нам придётся сражаться с Китаем с моря, и нам не победить. Мы находимся слишком далеко, у нас нет логистической инфраструктуры", — объяснил бывший военный.
Он напомнил, что с таким же презрением Белый дом и предшественники Байдена на протяжении 15 лет относились ко всем заявлениям России по поводу Украины. И теперь все могут увидеть, как "хорошо" идут дела в Незалежной. Макгрегор подчеркнул, что Москва всегда говорила серьёзно, так же настроен и Пекин. И провоцировать Китай в вопросе, который так же стратегически важен, — не лучшая идея Вашингтона.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. Она планировала посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией. Ранее сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. В Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Известно, что два авианосца НОАК уже вышли в море и в случае необходимости могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
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