"Самая безответственная администрация": Экс-полковник предрёк США поражение в прямом конфликте с КНР

США не смогут одержать победу в случае вооружённого столкновения с Китаем на территории Тайваня. Администрация американского президента Джо Байдена идёт на провокации, не отдавая себе отчёта в степени серьёзности ситуации. Об этом заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

Экс-полковник оценил шансы США в вооружённом столкновении с Китаем. Видео © t.me / Пул N3

"Это самая бессмысленная и безответственная администрация США на моей памяти. Пекин не позволит Тайваню превратиться в гарнизонное государство для американских или японских вооружённых сил. Мы к этому не готовы. Нам придётся сражаться с Китаем с моря, и нам не победить. Мы находимся слишком далеко, у нас нет логистической инфраструктуры", — объяснил бывший военный.