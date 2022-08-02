Единственного заразившегося оспой обезьян россиянина выписали из больницы

В Санкт-Петербурге выписался из больницы единственный человек в стране, переболевший оспой обезьян, пишет РИА "Новости" со ссылкой на городскую службу комитета по здравоохранению.

"Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ", — рассказали в пресс-службе комитета.

В ведомстве сообщили, что выписка произошла ещё 22 июля и с тех пор новых случаев заражения оспой обезьян зафиксировано не было.