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2 августа, 14:13

Единственного заразившегося оспой обезьян россиянина выписали из больницы

В Санкт-Петербурге выписался из больницы единственный человек в стране, переболевший оспой обезьян, пишет РИА "Новости" со ссылкой на городскую службу комитета по здравоохранению.

"Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ", рассказали в пресс-службе комитета.

В ведомстве сообщили, что выписка произошла ещё 22 июля и с тех пор новых случаев заражения оспой обезьян зафиксировано не было.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге продезинфицируют места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин. Также врачи уже выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим. Сейчас эти люди находятся под постоянным надзором.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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