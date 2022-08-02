Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт, на котором может лететь Пелоси

Ранее сегодня, 2 августа, Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Около 11:00 мск самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии, и за ним вновь пристально следят онлайн несколько сотен тысяч человек. Вскоре сервис Flightradar24 указал конечным пунктом лайнера столицу Тайваня. Официально страны не было в списке азиатского турне политика.