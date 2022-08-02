Ввозимые в Россию по параллельному импорту товары могут подорожать на 20%

Цена товаров, ввозимых по параллельному импорту, вырастет на 20%. Как рассказал член Московского регионального отделения "Деловой России", эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк, на стоимость повлияют государства-посредники.

"По мнению экспертов и по динамике прихода на рынок товаров через эту торгово-экономическую модель, рост цен имеет место быть. В среднем примерно на 15–20%, потому что в логистической цепочке появляется страна-посредник или ряд посредников, которые также вкладывают в общую цену товара свои издержки", — объяснил эксперт Региональному информационному агентству Московской области.

Хижняк напомнил о том, что система параллельного импорта абсолютно законна и признаётся правилами Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, ВТО фактически продвигает параллельный импорт, так как в принципах этой организации заложены свобода международной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке товаров.

Кроме того, благодаря условиям такой системы для импортёров возможны поступления товаров, закупочная цена которых может быть заметно ниже. Произойдёт и выравнивание цены для конечного потребителя, заключил Хижняк.