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2 августа, 14:03

Ввозимые в Россию по параллельному импорту товары могут подорожать на 20%

Эксперт Хижняк предрёк подорожание товаров по параллельному импорту на 20%

Цена товаров, ввозимых по параллельному импорту, вырастет на 20%. Как рассказал член Московского регионального отделения "Деловой России", эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк, на стоимость повлияют государства-посредники.

"По мнению экспертов и по динамике прихода на рынок товаров через эту торгово-экономическую модель, рост цен имеет место быть. В среднем примерно на 15–20%, потому что в логистической цепочке появляется страна-посредник или ряд посредников, которые также вкладывают в общую цену товара свои издержки", — объяснил эксперт Региональному информационному агентству Московской области.

Хижняк напомнил о том, что система параллельного импорта абсолютно законна и признаётся правилами Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, ВТО фактически продвигает параллельный импорт, так как в принципах этой организации заложены свобода международной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке товаров.

Кроме того, благодаря условиям такой системы для импортёров возможны поступления товаров, закупочная цена которых может быть заметно ниже. Произойдёт и выравнивание цены для конечного потребителя, заключил Хижняк.

Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду товаров

Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду товаров

А ранее эксперт Суверов спрогнозировал снижение курса рубля из-за параллельного импорта. К концу года доллар может стоить 70 рублей, считает он. Однако это не единственный фактор, влияющий на курс. По словам аналитика, к ослаблению рубля также может привести и понижение ключевой ставки Центробанка.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Оксана Попова

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