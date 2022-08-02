Малышева раскрыла шансы Чубайса на полное выздоровление от синдрома Гийена – Барре
Врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева оценила вероятность выздоровления экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре.
"Прежде всего, я хочу пожелать ему здоровья. Успокоить семью и сказать, что, как правило, эта болезнь течёт доброкачественно и заканчивается выздоровлением", — написала она в своём телеграм-канале.
Малышева отметила, что синдром Гийена – Барре — это острое и быстро прогрессирующее воспалительное поражение периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. В некоторых случаях могут перестать работать мышцы в ногах или руках, а также дыхательные мышцы и мышцы лица. Однако врач успокоила, что возможно полное восстановление заболевшего. Для этого требуется лишь быстро и, самое главное, правильно начать лечение.
"А главное в лечении — это плазмаферез (очистка крови), внутривенные иммуноглобулины и искусственная вентиляция лёгких (если не работают дыхательные мышцы)", — добавила телеведущая.
Напомним, вчера стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений, но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. В Кремле экс-главе "Роснано" пожелали скорейшего выздоровления.
ТАСС / Григоров Гавриил