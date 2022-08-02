Малышева раскрыла шансы Чубайса на полное выздоровление от синдрома Гийена – Барре

Врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева оценила вероятность выздоровления экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена – Барре.

"Прежде всего, я хочу пожелать ему здоровья. Успокоить семью и сказать, что, как правило, эта болезнь течёт доброкачественно и заканчивается выздоровлением", — написала она в своём телеграм-канале.

Малышева отметила, что синдром Гийена – Барре — это острое и быстро прогрессирующее воспалительное поражение периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. В некоторых случаях могут перестать работать мышцы в ногах или руках, а также дыхательные мышцы и мышцы лица. Однако врач успокоила, что возможно полное восстановление заболевшего. Для этого требуется лишь быстро и, самое главное, правильно начать лечение.