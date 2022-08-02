Названа роль Запада в конфликте между Сербией и Косовом

Директор сербского издания "Дневник" Душан Влаович в беседе с газетой "Петербургский дневник" объяснил, почему обострение ситуации между Сербией и Косовом стало возможным именно сейчас, а также раскрыл роль Запада в этом конфликте.

"В Приштине посчитали, что сейчас подходящий момент, чтобы спровоцировать Сербию на защиту сербов в Косове", — сказал Влаович.

По его словам, в том сценарии премьер-министру Косова Альбину Курти нравилось быть в роли главы Украины Владимира Зеленского. При этом сербского лидера Александра Вучича уже называют "маленьким президентом РФ Владимиром Путиным". Всё это позволило бы использовать нынешнюю ситуацию на Украине для завершения формирования государства Косово на территории Сербии, отметил журналист.

Влаович отметил, что западные страны хотят как можно быстрее завершить работу по формированию своего государства на территории Сербии, поэтому на Вучича оказывается такое серьёзное давление. Его призывают признать "западное творение", появившееся в 1999 году в результате агрессии НАТО и вопреки желанию сербских властей. Кроме того, планы включают и принятие Сербией антироссийских санкций. Конечная цель состоит в том, чтобы "изгнать сербов и создать этнически чистое Косово", считает Влаович.

Эксперт уверен, что косовские албанцы не откажутся от давления на Сербию. В случае если власти признают Косово, то решение поддержат и другие страны, которые ранее придерживались нейтралитета по внутриполитическим причинам.