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2 августа, 13:34

В аппарате Госдумы опровергли слухи о внеочередном заседании совета 11 августа

ТАСС: Решение о внеочередном заседании Совета Госдумы 11 августа не принималось

Государственная дума не принимала решение о проведении 11 августа внеочередного заседания совета. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате органа.

"На текущий момент решения о внеочередном заседании совета нет", — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Госдума 11 августа проведёт внеплановый совет. Источник одного из изданий рассказал, что информации о планах по проведению внеочередного пленарного заседания ещё нет.

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Оксана Попова

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