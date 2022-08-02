Ле Пен: Санкции ЕС против России больше навредили самой Европе

Антироссийские санкции Евросоюза не смогли поставить Россию на колени. Как заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, от этих ограничений больше пострадала сама Европа.

"Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций. Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия", — сказала она на пресс-конференции.

Также Ле Пен констатировала, что российскую экономику не удалось поставить на колени вопреки прогнозам европейских правительств. Кроме того, она выразила надежду, что политика санкций будет пересмотрена, чтобы Европа "не оказалась перед угрозой блэкаута в отсутствие поставок газа".