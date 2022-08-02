На финальной распродаже в столичном H&M очередь растянулась до входа в ТЦ

Очередь в открывшийся для распродажи товаров магазин H&M в столичном "Метрополисе" растянулась до самого входа в торговый центр. Кадры публикует телеграм-канал SHOT .

Кроме того, перед уходом компании с российского рынка магазины сети открылись в московских ТЦ "Авиапарк", "Мозаика" и "Европолис".

Как уже сообщал Лайф, во время финальной распродажи H&M поднимет цены практически на все товары. Например, джинсы в среднем подорожают на 500 рублей, стоимость детских вещей увеличится на 200 рублей. Ценник на верхнюю одежду повысится по меньшей мере на тысячу рублей. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.