НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 13:21

На финальной распродаже в столичном H&M очередь растянулась до входа в ТЦ

Очередь в открывшийся для распродажи товаров магазин H&M в столичном "Метрополисе" растянулась до самого входа в торговый центр. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Очередь в магазин H&M в столичном "Метрополисе". Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, перед уходом компании с российского рынка магазины сети открылись в московских ТЦ "Авиапарк", "Мозаика" и "Европолис".

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие

Как уже сообщал Лайф, во время финальной распродажи H&M поднимет цены практически на все товары. Например, джинсы в среднем подорожают на 500 рублей, стоимость детских вещей увеличится на 200 рублей. Ценник на верхнюю одежду повысится по меньшей мере на тысячу рублей. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров