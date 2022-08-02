В Германии вводят мораторий на приём украинских беженцев

Многие муниципалитеты Германии вводят мораторий на приём беженцев из Украины по причине нехватки мест. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, руководство Саксонии, приняв почти на пять тысяч больше, чем планировалось, приняло решение разрешить приезжать лишь тем украинцам, у кого есть близкие родственники на территории земли.

"Важно защитить общественную инфраструктуру: школы, детские сады, медицинские учреждения и органы власти от перегрузки", — объяснил представитель государственного управления Саксонии.

Непростая ситуация сложилась и в Бранденбурге, где несколько районов столкнулись с перенаселением и полностью "закрылись". Также гости из Незалежной часто находят жильё в частном секторе, но находиться там по закону они не имеют права.

Как считают авторы статьи, мораторий поможет лишь на короткое время "передохнуть" Германии. Однако если поток мигрантов не снизится, то такие меры будут вынуждены принять все федеральные земли Германии.