Гражданин РФ погиб в Конго при падении вертолёта миссии ООН

В Демократической Республике Конго погиб гражданин России. Это случилось при падении вертолёта, который принадлежал миссии ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко. Ещё несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолёта миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин, старший группы российских военных наблюдателей, подполковник Алексей Мизюра", — заявила Захарова на брифинге.

Также российский МИД обратился к руководству миссии ООН по стабилизации в ДРК и правительству страны с требованием приложить дополнительные усилия для повышения безопасности миротворцев.