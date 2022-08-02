Военный эксперт, директор Музея войск ПВО в посёлке Заря Юрий Кнутов в беседе с телеканалом "360" заявил, что в ударах ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по мирному населению Донбасса виноваты американские военные советники.

"Если мы говорим, какая лежит ответственность на американских военных советниках за удары, которые наносятся по Донецку и другим мирным объектам, то это ответственность стопроцентная", — сказал он.

При этом Кнутов отметил, что последние заявления Минобороны Незалежной о том, что украинские военные перед ударами HIMARS консультируются с США, только подтверждают опасения, звучащие от руководителей республик Донбасса. Он напомнил об обнародованной информации от ВСУ о том, что они в онлайн-режиме получают данные с зарубежных спутников, что позволяет им выбирать цели и наносить удары. Причём украинцы плохо владеют аппаратурой, помощь им оказывают западные советники, добавил эксперт.

"Наличие информации в режиме онлайн позволяет быстро и точно наносить удары с помощью HIMARS, которые наводятся на цель при участии системы GPS", — подчеркнул Кнутов.