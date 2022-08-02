МО РФ назвало признания Скибицкого доказательством участия США в украинском конфликте
Слова замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что цели HIMARS напрямую согласовываются с Вашингтоном, можно считать доказательством прямой вовлечённости Штатов в конфликт. С таким мнением выступил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что российское Министерство обороны "зафиксировало" эти слова генерала и считает их официальным признанием.
"Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что "перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью". Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона напрямую вовлечён в конфликт на Украине", — заявил Конашенков.
Ранее Скибицкий рассказал газете The Telegraph, что украинские военные перед ударами с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS консультируются с США. Те могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель".
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ТАСС