Читатели Daily Mail обвинили газету в распространении фейков о "российских" минах
Британская газета Daily Mail выдала видео уничтожения украинских мин за работу ВСУ
Британская газета Daily Mail выложила кадры, опубликованные в телеграм-канале российской журналистки Марины Ахмедовой, дав ложное объяснение происходящему на видео, пишет РИА "Новости".
Военнослужащий ДНР взрывает мины, используя автопокрышки. Обложка © Telegram / Marina Akhmedova
На кадрах военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", которая была запущена с территории Украины. Для этого он использует автомобильную покрышку. Но в Daily Mail почему-то решили, что мины принадлежат России, а обезвреживает их "бравый украинский солдат". Автора видео этот поступок возмутил.
"Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского и в целом вполне дээнэровский парень", — высказалась Ахмедова.
Читатели издания также обратили внимание на ошибку в статье и выразили возмущение. Так, подписчик Atrides maverick назвал авторов материала наглыми и бессовестными лжецами.
"О боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — заметил TheAngelofPeace.
Yulia Nodel в свою очередь прямо написала, что контент был украден у журналистки Ахмедовой, и не преминула также назвать журналистов издания лжецами.
Ранее Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".
Telegram / Marina Akhmedova