ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 12:37
3520

Читатели Daily Mail обвинили газету в распространении фейков о "российских" минах

Британская газета Daily Mail выдала видео уничтожения украинских мин за работу ВСУ

Британская газета Daily Mail выложила кадры, опубликованные в телеграм-канале российской журналистки Марины Ахмедовой, дав ложное объяснение происходящему на видео, пишет РИА "Новости".

Военнослужащий ДНР взрывает мины, используя автопокрышки. Обложка © Telegram / Marina Akhmedova

На кадрах военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", которая была запущена с территории Украины. Для этого он использует автомобильную покрышку. Но в Daily Mail почему-то решили, что мины принадлежат России, а обезвреживает их "бравый украинский солдат". Автора видео этот поступок возмутил.

"Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского и в целом вполне дээнэровский парень", — высказалась Ахмедова.

Читатели издания также обратили внимание на ошибку в статье и выразили возмущение. Так, подписчик Atrides maverick назвал авторов материала наглыми и бессовестными лжецами.

"О боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — заметил TheAngelofPeace.

Yulia Nodel в свою очередь прямо написала, что контент был украден у журналистки Ахмедовой, и не преминула также назвать журналистов издания лжецами.

ВСУ вновь закинули в Донецк противопехотные мины "Лепесток"
ВСУ вновь закинули в Донецк противопехотные мины "Лепесток"

Ранее Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".

BannerImage

Telegram / Marina Akhmedova

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar