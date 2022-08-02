Британская газета Daily Mail выложила кадры, опубликованные в телеграм-канале российской журналистки Марины Ахмедовой, дав ложное объяснение происходящему на видео, пишет РИА "Новости".

Военнослужащий ДНР взрывает мины, используя автопокрышки. Обложка © Telegram / Marina Akhmedova

На кадрах военнослужащий ДНР обезвреживает противопехотную мину "Лепесток", которая была запущена с территории Украины. Для этого он использует автомобильную покрышку. Но в Daily Mail почему-то решили, что мины принадлежат России, а обезвреживает их "бравый украинский солдат". Автора видео этот поступок возмутил.

"Мирослав кусает кулаки в кровь. Он, может, и бравый, но в 14-м служил в "Востоке" Ходаковского и в целом вполне дээнэровский парень", — высказалась Ахмедова.

Читатели издания также обратили внимание на ошибку в статье и выразили возмущение. Так, подписчик Atrides maverick назвал авторов материала наглыми и бессовестными лжецами.

"О боже, ну и ложь. Этот солдат не украинец, Украина как раз и сбросила эти "Лепестки", — заметил TheAngelofPeace.

Yulia Nodel в свою очередь прямо написала, что контент был украден у журналистки Ахмедовой, и не преминула также назвать журналистов издания лжецами.