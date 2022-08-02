ВС РФ уничтожили пять пунктов управления и семь складов боеприпасов ВСУ

За прошедшие сутки российскими военными было ликвидировано пять пунктов управления, семь складов боеприпасов ВСУ, а также живая сила в 142 районах. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"За сутки поражено пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", — сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, он рассказал, что ВС РФ поразили семь складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаева.