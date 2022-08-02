Газонокосильщики обнаружили гранату в районе 95-го километра МКАД

Предмет, похожий на гранату, обнаружили в Москве в районе 95-го километра автомобильной дороги МКАД. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Неожиданную находку сделали сотрудники ГБУ "Автодороги". Ничего не подозревавшие работники косили траву, когда вдруг обнаружили на газоне нечто, похожее на боеприпас. Сейчас на месте работают экстренные службы, которым предстоит выяснить, с боевой гранатой столкнулись рабочие или же с учебным муляжом.