Газонокосильщики обнаружили гранату в районе 95-го километра МКАД
Предмет, похожий на гранату, обнаружили в Москве в районе 95-го километра автомобильной дороги МКАД. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Неожиданную находку сделали сотрудники ГБУ "Автодороги". Ничего не подозревавшие работники косили траву, когда вдруг обнаружили на газоне нечто, похожее на боеприпас. Сейчас на месте работают экстренные службы, которым предстоит выяснить, с боевой гранатой столкнулись рабочие или же с учебным муляжом.
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Ранее Лайф рассказывал о конфликте в Санкт-Петербурге, во время которого эмоциональный житель достал в баре гранату и решил напугать оппонентов. Почвой для ссоры послужило решение мужчины заступиться за даму. Сотрудники бара сразу вызвали полицию, и "вооружённого" и его приятеля доставили в отделение.
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