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2 августа, 12:06

Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации "Иностранного легиона" ВСУ

Российские военные в районе города Николаев уничтожили пункт временной дислокации "Иностранного легиона" Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате выполнения боевой задачи было уничтожено 250 наёмников. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России выведено из строя более 20 единиц техники ВСУ.

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А ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в ДНР. Также российские военные нанесли удары по восьми складам боеприпасов, в том числе в районах населённых пунктов Майорск, Северск в ДНР и Новоандреевка.

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Служба безпеки України

Александра Васильева

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