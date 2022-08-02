Российские военные разбили базу "Иностранного легиона" ВСУ

По его словам, в результате выполнения боевой задачи было уничтожено 250 наёмников. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России выведено из строя более 20 единиц техники ВСУ.

А ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы РФ уничтожили боевиков "Чёрной сотни" в ДНР. Также российские военные нанесли удары по восьми складам боеприпасов, в том числе в районах населённых пунктов Майорск, Северск в ДНР и Новоандреевка.