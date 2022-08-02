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Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 09:16
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Шойгу заявил об уничтожении пяти установок Harpoon и шести HIMARS

ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине уже уничтожили 33 американские гаубицы М777, пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть установок РСЗО HIMARS. Такие данные на селекторном совещании привёл глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

"Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожено: 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", — отметил он.

Шойгу также подчеркнул, что бесконтрольные поставки Киеву западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.

На Украине признали, что согласуют с США все удары из HIMARS
На Украине признали, что согласуют с США все удары из HIMARS

HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине, 1 августа прибыли ещё четыре. При этом российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО с помощью отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".

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ТАСС / ZUMA

Александра Вишнякова
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