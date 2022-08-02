Зеленский увеличил срок службы для иностранных наёмников до 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооружённых силах. По сути, документ регламентирует деятельность иностранных наёмников в интересах украинской армии. В соответствии с нововведениями иностранцы смогут продлить контракт с ВСУ сразу на срок до десяти лет вместо прежних пяти.

Другой пункт документа регламентирует, что наёмникам в украинской армии будет предоставляться ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет, а также медицинское пособие. Отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.