Зеленский увеличил срок службы для иностранных наёмников до 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооружённых силах. По сути, документ регламентирует деятельность иностранных наёмников в интересах украинской армии. В соответствии с нововведениями иностранцы смогут продлить контракт с ВСУ сразу на срок до десяти лет вместо прежних пяти.
Другой пункт документа регламентирует, что наёмникам в украинской армии будет предоставляться ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет, а также медицинское пособие. Отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.
Ранее Лайф писал, что иностранные наёмники на Украине признались в упадке боевого духа. По словам одного из них, на это влияют постоянные победы России на поле боя, задержки поставок обещанного вооружения, а также плохое взаимодействие между подразделениями ВСУ на передовой. Пожаловались они и на "элементарные" проблемы украинской армии. Речь идёт даже о простом недостатке офисного оборудования, а препятствием для использования американских систем Javelin стал элементарный дефицит аккумуляторов.
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