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2 августа, 09:03

Зеленский увеличил срок службы для иностранных наёмников до 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооружённых силах. По сути, документ регламентирует деятельность иностранных наёмников в интересах украинской армии. В соответствии с нововведениями иностранцы смогут продлить контракт с ВСУ сразу на срок до десяти лет вместо прежних пяти.

Другой пункт документа регламентирует, что наёмникам в украинской армии будет предоставляться ежегодный отпуск, продолжительность которого будет зависеть от выслуги лет, а также медицинское пособие. Отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.

В российском МИДе обвинили НАТО в поддержке вербовки наёмников для Украины

В российском МИДе обвинили НАТО в поддержке вербовки наёмников для Украины

Ранее Лайф писал, что иностранные наёмники на Украине признались в упадке боевого духа. По словам одного из них, на это влияют постоянные победы России на поле боя, задержки поставок обещанного вооружения, а также плохое взаимодействие между подразделениями ВСУ на передовой. Пожаловались они и на "элементарные" проблемы украинской армии. Речь идёт даже о простом недостатке офисного оборудования, а препятствием для использования американских систем Javelin стал элементарный дефицит аккумуляторов.

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Сайт президента Украины

Алексей Берковиц

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