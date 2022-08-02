Посол ЛНР Мирошник допустил, что Киев будет вывозить жителей ДНР насильно

Требование Киева в обязательном порядке эвакуировать жителей из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики является не чем иным, как попыткой Украины делегитимизировать проведение референдума на освобождённых союзными силами территориях. Об этом заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

"Требования об "обязательной эвакуации" Украиной жителей с освобождаемых территорий — это стремление к делегитимизации готовящегося референдума. После того как четверть территории Украины уже освобождена из-под контроля украинского режима, у [президента Незалежной Владимира] Зеленского вспомнили о населении, которое остаётся без их контроля, и решили экстренно их переселять с освобождаемых территорий", — написал Мирошник в телеграм-канале.

По его мнению, в связи с тем, что эвакуация была объявлена обязательной и Киев крайне не хочет, чтобы у людей была возможность самим сделать выбор на референдуме, не исключено, что переселение жителей украинские власти проведут насильно.