Пенсионерка бутылкой коньяка разбила череп сидящей на руках у хозяйки чихуа-хуа

Вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл в калужском магазине "Магнит". Там неизвестная пенсионерка напала на маленькую чихуа-хуа, вооружившись бутылкой коньяка. Об этом хозяйка пострадавшей собаки рассказала в социальных сетях.

Момент нападения пенсионерки на собаку попал на камеру. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication

По словам Софьи — хозяйки питомца, — всё произошло днём 1 августа в магазине "Магнит". На опубликованных кадрах видно, что женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.

Мотивы женщины неизвестны. Как сообщила Софья, теперь в этом будет разбираться полиция — заявление по факту инцидента в правоохранительные органы уже написано. Самой же собаке, по данным Лайфа, потребуется помощь ветеринаров: у животного несколько трещин в черепе, а состояние стремительно ухудшается.