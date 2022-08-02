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2 августа, 08:34

Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот

Опрос ВЦИОМ: 35% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Каждый третий опрошенный россиянин (35%) полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом говорят данные ВЦИОМа, где подчёркивается, что этот показатель за 15 лет вырос.

В ходе исследования участникам было представлено шесть утверждений, которые нужно было оценить с точки зрения научной правдивости. Так, 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает всего за один месяц. А 7% почему-то верят, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.

С высказыванием, что первобытные люди сосуществовали с динозаврами, согласен каждый пятый опрошенный (21%). Впрочем, в 2007 году таких "знатоков" было больше — 30%. Много ошибок допустили россияне и в вопросе про ГМО. Как считают 32% участников эксперимента, генно-модифицированные продукты способны победить голод на Земле.

Авторы исследования заключили, что, несмотря на пробелы в знаниях о Солнечной системе, общий уровень научной грамотности населения медленно растёт. Наименьшее число верных ответов давали лица старше 60 лет, проживающие в сельской местности.

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Как рассказывал Лайф, ранее большинство жителей Северной столицы (94%) заявило, что бережно относится к природе. 6% убеждены, что ущерб природе наносится из-за разлива нефтепродуктов, а 3% обвинили в этом сельскохозяйственную деятельность человека. Только 1% опрошенных считает, что наибольший урон приносят тепловые электростанции.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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