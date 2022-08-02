Россиянам напомнили о смертельной опасности купания в фонтанах

Традиционно в День ВДВ некоторые десантники купаются в фонтанах. Однако это может обернуться серьёзными последствиями для их здоровья. Как рассказали в Роспотребнадзоре, конструкция фонтанов не предназначена для купающихся, к тому же есть высокий риск удара током.

"Вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается — она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов", — указано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, непродолжительное удовольствие в этой купели может обернуться долгосрочными и плачевными последствиями: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитом. Встречаются также энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

В Роспотребнадзоре напомнили и о том, что к фонтанам могут быть подведены коммуникации и подсветка. Небольшая неосторожность или случайность при купании может привести к необратимым травмам или удару током, который, в свою очередь, может повлечь за собой летальный исход.