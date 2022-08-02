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2 августа, 07:57

Магазин H&M открылся в московском "Метрополисе" для итоговой распродажи

Магазин бренда H&M открылся в московском ТЦ "Метрополис" в рамках последней распродажи перед уходом с российского рынка. Лайф узнал, какая обстановка царит в торговой точке и выросли ли цены на товары.

Магазин H&M открылся в московском "Метрополисе". Видео © LIFE

Некоторые шопоголики ждали открытия ещё вчера, но напрасно. Несмотря на толпы людей у входа, магазин так и не открылся. Позже в компании объяснили, что не подтверждали слухи об открытии 1 августа.

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие

Как уже сообщал Лайф, во время финальной распродажи H&M поднимет цены практически на все товары. Например, джинсы в среднем подорожают на 500 рублей, стоимость детских вещей увеличится на 200 рублей. Ценник на верхнюю одежду повысится по меньшей мере на тысячу рублей. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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