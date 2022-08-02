Магазин H&M открылся в московском "Метрополисе" для итоговой распродажи

Магазин бренда H&M открылся в московском ТЦ "Метрополис" в рамках последней распродажи перед уходом с российского рынка. Лайф узнал, какая обстановка царит в торговой точке и выросли ли цены на товары.

Магазин H&M открылся в московском "Метрополисе". Видео © LIFE

Некоторые шопоголики ждали открытия ещё вчера, но напрасно. Несмотря на толпы людей у входа, магазин так и не открылся. Позже в компании объяснили, что не подтверждали слухи об открытии 1 августа.