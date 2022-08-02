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Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 07:55
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Росгвардия уничтожила 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР

Росгвардейцы ликвидировали 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнём артиллерии", — говорится в сообщении.

Также Росгвардия изъяла в населённых пунктах ЛНР 14 гранатомётов иностранного производства, два ПЗРК, американский огнемёт, семь ПТУР "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 13 гранат, четыре кг взрывчатых веществ и другие боеприпасы.

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А накануне в Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими средствами ПВО десяти украинских беспилотников. Дроны сбиты в районах Макеевки и Петропавловки в ДНР, Любимовки в Запорожской области, а также Червоного Яра, Красного, Андреевки, Заводов, Вернополья и Изюма в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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