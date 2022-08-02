Росгвардия уничтожила 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР

Росгвардейцы ликвидировали 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнём артиллерии", — говорится в сообщении.

Также Росгвардия изъяла в населённых пунктах ЛНР 14 гранатомётов иностранного производства, два ПЗРК, американский огнемёт, семь ПТУР "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 13 гранат, четыре кг взрывчатых веществ и другие боеприпасы.