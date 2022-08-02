Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли
Семья развела огонь, чтобы спасатели их заметили. Обложка © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Вологодской области
В Вологодской области спасатели из отряда "Лиза алерт" нашли пропавшую больше недели назад женщину с двумя детьми. Семью обнаружили в лесу, все живы. Информации об их состоянии пока нет.
Спасатели ищут пропавших больше недели назад маму с двумя детьми. Видео © VK / Григорий Сергеев
К поиску людей привлекли не только пешие группы, но и вертолёт и даже легкомоторный самолёт. Спасатели по громкой связи просили пропавших Светлану, Никиту и Александру развести костёр, чтобы сотрудники отряда могли их заметить и прийти на помощь. В результате спустя несколько дней поисков пилоты увидели над лесом дым. К месту был отправлен вездеход, вскоре мама с детьми наконец вернулись домой.
Напомним, ранее следователи уже возбудили дело в связи с бесследным исчезновением женщины с детьми под Вологдой. По данным Лайфа, они находились на даче с 20 по 25 июля, а вечером 28 июля пропали. При этом о своём уходе они никого не предупреждали.