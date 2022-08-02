Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли

В Вологодской области спасатели из отряда "Лиза алерт" нашли пропавшую больше недели назад женщину с двумя детьми. Семью обнаружили в лесу, все живы. Информации об их состоянии пока нет.

Спасатели ищут пропавших больше недели назад маму с двумя детьми. Видео © VK / Григорий Сергеев

К поиску людей привлекли не только пешие группы, но и вертолёт и даже легкомоторный самолёт. Спасатели по громкой связи просили пропавших Светлану, Никиту и Александру развести костёр, чтобы сотрудники отряда могли их заметить и прийти на помощь. В результате спустя несколько дней поисков пилоты увидели над лесом дым. К месту был отправлен вездеход, вскоре мама с детьми наконец вернулись домой.