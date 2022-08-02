Самолет Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии

Самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Напомним, ранее сегодня, 2 августа, Пелоси прибыла в малайзийскую столицу Куала-Лумпур из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном.