Танки на пляже: Китайская бронетехника готовится "встречать" Пелоси на побережье Тайваньского пролива

Военная техника Народно-освободительной армии КНР скапливается на пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь. Массированная переброска танков, САУ и РСЗО к побережью Тайваньского пролива началась минувшей ночью — после того как Китай объявил о проведении в этом районе внезапных учений с боевой стрельбой на фоне известий о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Бронетехника на пляжах провинции Фуцзянь. Видео © Хайлайт | Новости

В соцсетях появляются фото и видео, снятые на пляжах Фуцзяня простыми отдыхающими. Любопытно, что перекрывать зоны отдыха для прохода бронетехники власти не стали: военные через громкоговоритель просто призвали людей расступиться.