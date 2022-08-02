Танки на пляже: Китайская бронетехника готовится "встречать" Пелоси на побережье Тайваньского пролива
Китай стянул военную технику вдоль пляжной линии ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь
Военная техника Народно-освободительной армии КНР скапливается на пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь. Массированная переброска танков, САУ и РСЗО к побережью Тайваньского пролива началась минувшей ночью — после того как Китай объявил о проведении в этом районе внезапных учений с боевой стрельбой на фоне известий о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Бронетехника на пляжах провинции Фуцзянь. Видео © Хайлайт | Новости
В соцсетях появляются фото и видео, снятые на пляжах Фуцзяня простыми отдыхающими. Любопытно, что перекрывать зоны отдыха для прохода бронетехники власти не стали: военные через громкоговоритель просто призвали людей расступиться.
По данным китайских СМИ, в колонне военной техники, задействованной в учениях, замечены комплексы HQ-22 — это всепогодная зенитная ракетная система средней дальности, предназначенная для уничтожения самолётов, вертолётов, БЛА среднего и тяжёлого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей. Дальняя граница зоны поражения ЗРС составляет 150–170 км, нижняя граница — 50 м, верхняя — 27 км. Экспортная версия FK-3 имеет следующие характеристики зоны поражения: ближняя граница — 5 км, дальняя — 100 км, нижняя — 50 м, верхняя — 27 км.
Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.