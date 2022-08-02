В Хабаровске на ленивого полицейского завели дело из-за нежелания искать преступника

В Хабаровске полицейского отправят под суд из-за того, что он не захотел искать вора, укравшего у женщины мобильный телефон. При этом сам правоохранитель с обвинениями не соглашается и вину не признаёт. О подробностях произошедшего рассказали в краевом управлении СК РФ.

По данным следствия, 9 апреля в отделение полиции поступило сообщение, что неизвестный украл у женщины телефон. Полицейский с напарниками выехали к Центральному рынку Хабаровска. В это время потерпевшая самостоятельно выяснила, что её телефон находится у цыганки. Та призналась, что купила устройство у неизвестного мужчины. Она описала вора и согласилась вернуть мобильный за вознаграждение. Полицейский, приехавший на место, решил не усложнять задачу поисками преступника и попросил потерпевшую сказать, что она сама нашла свой телефон. Однако женщина была твёрдо намерена восстановить справедливость.

"Преступление оказалось укрыто от учёта, действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. В отношении сотрудника полиции возбуждено дело по ч. 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — сообщили в Следственном комитете.