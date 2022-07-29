Полиция восемь месяцев знала об угрозах убитой в Новосибирске девушке, но не возбуждала дело

Полицейские могли предотвратить жестокое убийство 17-летней девушки в Новосибирске. Её мать за восемь месяцев до трагедии написала первое заявление, где сообщила об угрозах со стороны 27-летнего уроженца Таджикистана Хушнуда Х. в адрес дочери.

По данным телеграм-канала SHOT , 2 ноября 2021 года женщина рассказала полиции, что Хушнуд угрожал её дочке убийством. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. В постановлении говорилось, что состав преступления, предусмотренный статьёй "Угроза убийством", отсутствует. Местная прокуратура поддержала решение.

Спустя несколько месяцев, 9 июня 2022 года, женщина снова пошла в полицию, так как Хушнуд вновь открыто пригрозил девушке убийством. Кроме того, он ударил возлюбленную. Однако в возбуждении уголовного дела снова было отказано. Через почти полтора месяца, 26 июля, Хушнуд осуществил угрозы и убил девушку. Сейчас следствие устанавливает полицейских, причастных к трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".