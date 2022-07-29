Российские истребители уничтожили пусковые установки ЗРК "Тор-М1" и "Бук-М1"
Российские истребители в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковые установки ЗРК "Тор-М1" и "Бук-М1" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Дергачей в Харьковской области самолётом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". В районе населённого пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республике самолётом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — отметил он.
А 22 июля стало известно, что ВКС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР. Также было подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ