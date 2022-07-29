Российские истребители уничтожили пусковые установки ЗРК "Тор-М1" и "Бук-М1"

Российские истребители в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковые установки ЗРК "Тор-М1" и "Бук-М1" ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Дергачей в Харьковской области самолётом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". В районе населённого пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республике самолётом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — отметил он.