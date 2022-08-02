"Я вырос в 90-х!": Мужчина пригрозил закопать в "деревянном пиджачке" школьника, которого обидел его сын
Житель Подмосковья пригрозил закопать в лесу школьника, которого обидел его сын
В подмосковном Раменском мужчина обрушился на школьника с угрозами "закопать в лесу" за то, что тот посмел пожаловаться на его сына. Очевидцы опубликовали видео разборок в Сети.
В Раменском мужчина устроил разборки с ребёнком. Видео © VK / Раменское
Как сообщается в местном паблике во "ВКонтакте", девятилетний ребёнок гулял один на детской площадке. Его игрушки и телефон сломал посторонний мальчик. Школьник подошёл к отцу обидчика и рассказал про ситуацию. Однако мужчина нахамил и ответил, что тот сам виноват, раз позволил поломать свои вещи.
"Я вырос в 90-х! <...> Не удивляйся, что тебя закопают в лесу и пиджачок деревянный наденут тебе. <...> Мне всё равно, как вы играете с этими игрушками! Твои игрушки — ты за них отвечаешь, он за них не отвечает. Это ты к нему подошёл, он тебе поломал, ты за них отвечаешь!" — накричал горожанин.
Ранее Лайф также писал, что в Тюмени мужчина на улице заставил двоих мальчиков встать перед ним на колени. Таким образом он решил проучить детей, которые якобы оскорбили его маленького сына.
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VK / Раменское