"Я вырос в 90-х!": Мужчина пригрозил закопать в "деревянном пиджачке" школьника, которого обидел его сын

В подмосковном Раменском мужчина обрушился на школьника с угрозами "закопать в лесу" за то, что тот посмел пожаловаться на его сына. Очевидцы опубликовали видео разборок в Сети.

В Раменском мужчина устроил разборки с ребёнком. Видео © VK / Раменское

Как сообщается в местном паблике во "ВКонтакте", девятилетний ребёнок гулял один на детской площадке. Его игрушки и телефон сломал посторонний мальчик. Школьник подошёл к отцу обидчика и рассказал про ситуацию. Однако мужчина нахамил и ответил, что тот сам виноват, раз позволил поломать свои вещи.

"Я вырос в 90-х! <...> Не удивляйся, что тебя закопают в лесу и пиджачок деревянный наденут тебе. <...> Мне всё равно, как вы играете с этими игрушками! Твои игрушки — ты за них отвечаешь, он за них не отвечает. Это ты к нему подошёл, он тебе поломал, ты за них отвечаешь!" — накричал горожанин.