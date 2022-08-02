МО РФ заявило о практически полной ликвидации батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ

В ходе спецоперации на Украине практически полностью ликвидирован 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Понёсший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населённого пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.