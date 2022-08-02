МО РФ заявило о практически полной ликвидации батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ
В ходе спецоперации на Украине практически полностью ликвидирован 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Понёсший значительные потери в районе населённого пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населённого пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
А 30 июля стало известно, что Вооружённые силы России разгромили воинский эшелон, перевозивший элитный батальон первой отдельной бригады президента Украины. В результате было уничтожено более 140 человек, ещё 250 военных получили ранения различной степени тяжести, военная техника выведена из строя.
ТАСС / Гердо Владимир