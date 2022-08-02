"Будут ловить и сажать": Политолог предсказал судьбу признанным в РФ террористами азовцам

Участников батальона "Азов"*, признанного сегодня террористической организацией в России, теперь будут сажать за решётку. Об этом Лайфу рассказал глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ, политолог Максим Григорьев.

Глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. Видео © LIFE

"Итоги, на мой взгляд, совершенно очевидны. Я и мои коллеги ещё в прошлом году выступали с инициативой о признании "Азова" запрещённой организацией. Те свидетельства, которые мы собрали в освобождённых районах за эти месяцы. Сотни убийств, пыток и обстрелов людей", — сказал собеседник Лайфа.

Он объяснил, что, в соответствии с решением суда, все члены "Азова" признаны преступниками и террористами, "кем они и являются". Говоря о дальнейшей судьбе азовцев, Григорьев добавил, что теперь их будут "ловить и сажать", а осуждены преступники будут на той территории, на которой их задержат.