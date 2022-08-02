Верховный суд РФ признал батальон "Азов" террористической организацией
Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон "Азов"* террористической организацией и запретил её на территории России. Решение вступило в силу.
"Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", — огласила постановление судья.
Лайф напоминает, что в середине мая Министерство юстиции и Генпрокуратура РФ попросили признать полк "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Сегодня Верховный суд России рассмотрел требование ведомств.
В ходе заседания директор фонда "Историческая память" Александр Дюков рассказал, что украинское "Азовское движение" является очень обширным и включает не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации. Среди них, в частности, украинская партия "Национальный корпус". Эксперты сошлись в оценках деяний полка: с 2014 года азовцы пытали, убивали и похищали мирных жителей в восточной части Украины. Кроме того, в батальоне практиковали людоедство, в этом признался один из пленных членов "Азова".
* Запрещённая в России террористическая организация.
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