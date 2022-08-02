Верховный суд РФ признал батальон "Азов" террористической организацией

В ходе заседания директор фонда "Историческая память" Александр Дюков рассказал, что украинское "Азовское движение" является очень обширным и включает не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации. Среди них, в частности, украинская партия "Национальный корпус". Эксперты сошлись в оценках деяний полка: с 2014 года азовцы пытали, убивали и похищали мирных жителей в восточной части Украины. Кроме того, в батальоне практиковали людоедство, в этом признался один из пленных членов "Азова".